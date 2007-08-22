Dernières actus
Publié le Jeudi 27 novembre 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Sublustrum : le remake de ce jeu d'horreur annoncé
Ça a l'air joliJeu d'horreur psychologique, Sublustrum est sorti en 2008. Plus qu'une mise à jour, ce nouveau jeu est un véritable remake, avec des graphismes totalement refaits en 3D.
Vous allez plonger dans le rêve et les souvenirs d'un écrivain, tentant de comprendre la disparition inexpliquée de son frère. Et ce va être le début d'un voyage entre rêve et inconscience, entre réalisme et surréalisme.
Evoluant dans des décors inspirés du début du XXe siècle, en pleine révolution industrielle, vous allez devoir résoudre de nombreuses énigmes et de nombreux puzzles pour pouvoir progresser, le tout en vue subjective.
Le jeu se base surtout sur une ambiance angoissante, à venir vous torturer psychologiquement, plus que par ses visions d'horreur.
Le jeu est développé par Phantomery Interactive et édité par Brickworks Games. Il sortira sur PC, via Steam, en 2026.
