(TEST) Steelseries Arctis Nova Elite, un casque exceptionnel

Publié le Mercredi 26 novembre 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Et on pèse nos mots

Parfois, c'est la déception. On achète une bouteille de vin avec une belle étiquette et il est en fait dégueulasse. On reçoit un couteau de Chef dans une magnifique boîte et en fait, il est en acier bas de gamme.Et parfois, c'est Noël avant l'heure. On reçoit un casque dans une belle boîte et quand on l'ouvre, on fait "oooooh !" d'admiration. Et quand on le met sur les oeilles, on fait "mmmmh" de confort. Et quand on balance le son, on fait "waaaaaah" d'étonnement et de plaisir.Nous avons testé le casque Steelseries Arctis Nova Elite. Et nous en avons pris véritablement plein les oreilles. Oui, le casque a un certain coût. Mais bon sang, il les vaut, ses 650 euros !