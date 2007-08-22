Dernières actus
Publié le Mercredi 26 novembre 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Mexican Ninja : Tacos et baston
Carambataille !Développé par le studio indépendant Amber Studio, édité par Madbricks, le jeu Mexican Ninja sortira au premier trimestre 2026, sur PC. Il sera disponible sur Steam, à petit prix.
Mexican Ninja est un roguelite beat'em up qui se déroule dans la ville de Neo Tokyo, où les Narcos et les Yakuzas ont fusionné pour former les terribles Narkuzas.
5 boss gèrent les Narkuzas. Et chaque boss a son armée de sbires. Un groupe de rebelles a décidé de mettre fin à la terreur qu'ils font régner et ont décider de tous les éliminer.
Vous allez donc partir à l'attaque et combattre des hordes d'ennemis. Et si vous tombez au combat, peu importe, vous êtes légion. D'autres prendront votre place.
Une démo du jeu est disponible gratuitement. Et un trailer vient d'être dévoilé.
