Publié le Mercredi 26 novembre 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Robot Recycler Ryn, un jeu de construction... et de robots, bien sûr
Un jeu de mécanoDéveloppé par le petit studio indépendant belge Rablo Games, le jeu Robot Recycler Ryn est annoncé sur PC, via Steam, pour la fin de l'année prochaine, soit le 4e trismestre 2026. On a donc encore un peu de temps avant de le voir débarquer, mais une première vidéo a été dévoilée.
Vous allez incarner... Ryn, une constructrice de robots. Votre but va être de récupérer des matériaux et des outils pour confectionner les meilleurs robots possibles. Parfois, vos constructions seront imparfaites... et cette partie du robot deviendra alors son point faible...
Une fois votre escouade construite, vous pourrez la lancer sur le champ de bataille et affronter d'autres robots. Un mode Histoire sera disponible, et un mode libre pour la construction.
On aura l'occasion d'en reparler.
