Publié le Mardi 25 novembre 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
(Noël) Exost - Nitro Shift
Classe et rapideNouvelle voiture télécommandée, l'Exost Nitro Shift est une voiture à l'échelle 1:16. Elle peut aller jusqu'à 15 km/h et la télécommande a une portée de 25 mètres. De quoi largement se faire plaisir dans le salon, dans sa chambre, dans toute la maison, en fait, mais aussi dehors...
Ce modèle est équipé de phares avant et d'un éclairage LED sous le châssis pour éclairer la nuit. Parce que oui, vous pourrez y jouer dans le noir.
La voiture est équipée d'une batterie rechargeable via USB.
Facile à piloter, relativement solide (il faut quand même faire attention), que dire de plus ? C'est toujours un plaisir de jouer avec une voiture télécommandée, quel que soit, finalement, l'âge que l'on a. On s'éclate, on tente des dérapages, quelques sauts...
La vie serait tellement plus agréable si on avait tous des voitures télécommandées... et celle-là, ben elle est chouette.
Éditeur : Silverlit
Age conseillé par la rédaction : 5+
Prix : env. 39,99 €
