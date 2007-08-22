Dernières actus
Publié le Lundi 24 novembre 2025
Terrifier: The ARTcade Game est sorti
Il est l'heure de mourirTerrifier The ARTcade Game est sorti sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch. Notez que les versions Nintendo Switch et PS5 bénéficient, en plus, d'une sortie en boîte collector.
Le jeu s'inspire de la série de films d'horreur Terrifier. Et niveau "type de jeu", il s'agit d'un beat'em all au style rétro, façon Double Dragon et Renegade, références du genre, sortis dans les années 90.
Développé par Relevo et édité par Selecta Play, Terrifier The ARTcade Game vous permet d'incarner Art, le clown tueur, et tenter de tuer tout le monde sur votre passage. 3 autres joueurs peuvent se joindre à vous et incarner différents tueurs en série. Vous pourrez utiliser des haches, des hachoirs, des tronçonneuses, des battes de baseball hérissées de pointes et bien d'autres armes encore.
