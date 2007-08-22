Dernières actus
Publié le Lundi 24 novembre 2025
Overwatch 2 dévoile un 45e personnage
Ça commence à faire beaucoupOverwatch 2 continue son petit bonhomme de chemin et poursuit son expansion. C'est ainsi que le 45e personnage du jeu vient d'être dévoilé.
Il s'agit de Vendetta, une guerrière impitoyable inspirée des gladiateurs.
Elle se promène avec une épée gigantesque, bien plus grande qu'elle, qui lui permet de découper ses ennemis. Elle peut la lancer, frapper le sol avec pour déclencer une vague qui projette ses adversaires, la faire tournoyer autour d'elle...
Blizzard propose de tester ce nouveau personnage dans le jeu, du 26 novembre au 1er décembre, avant qu'elle ne soit introduite officiellement dans la liste des héros jouables.
En attendant, une bande-annonce a été dévoilée.
