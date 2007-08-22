Dernières actus
Publié le Lundi 24 novembre 2025 à 10:20:00
(Noël) Tooko Mon Bolide RC
Ma première voiture télécommandéeMon bolide RC est une voiture télécommandée pour les plus petits. Il n'y a en effet rien de pire que de voir son petit frère ou sa petite soeur pleurer pour tester sa voiture que l'on vient d'avoir, être obligé de "lui faire essayer" par ses parents et se rendre compte qu'ensuite, le petit frère ou la petite soeur y touchera régulèrement jusqu'à la casser... Alors pour éviter ça, Silverlit, via sa marque Tooko, a lancé une voiture télécommandée pour les plus jeunes.
Dès 3 ans, vous pouvez lui laisser s'essayer à la manipulation d'une chouette petite voiture qui n'est pas sans rappeler les modèles du film Cars, avec ses grands yeux sur le pare-brise.
C'est facile à utiliser, ça ne va pas très vite, c'est très résistant et sans aucun risque pour l'enfant, bref, c'est complètement idéal.
Voiture comme télécommande fonctionnent avec piles, donc pas de souci d'attente de chargement.
Éditeur : Silverlit
Age conseillé par la rédaction : 3+
Prix : env. 24,99 €
