Dernières actus
Raji: Kaliyuga, le nouveau jeu d...
Armatus, un shoot roguelite à P...
The Mound: Omen of Cthulhu, un j...
Top des ventes de jeux vidéo su...
Publié le Lundi 24 novembre 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
(Noël) Chien Robot Jiggo
Un jeu proutAlors oui, un vrai chien, c'est plus affectueux... mais question prix et demande d'attention, ça peut vite devenir un problème... sans compte que tout le monde n'a pas forcément le lieu adéquat, ni l'emploi du temps idéal pour s'occuper d'un animal.
Silverlit a remédié au problème avec Jiggo, le petit chien robot interactif.
Le nez change de couleur pour exprimer ses émotions. Il peut être joyeux, étonné, fatigué... un capteur tactile sur la tête permet de le faire réagir à la moindre caresse. Un mode danse le fait remuer de manière assez désarticulée et amusante Enfin, une télécommande permet de le faire se déplacer et, parce qu'il est important de ne pas se prendre au sérieux, il pète.
Si, si. Jiggo pète.
Il est mignon, ce petit Jiggo avec son corps façon dalmatien et sa tête toute plate. Avec son déplacement déhanché et ses sons rigolos.
Pas de quoi remplacer un vrai animal, d'accord, mais largement de quoi occuper votre enfant pendant de longues heures. Un chouette petit jouet à mettre sous le sapin.
Éditeur : Silverlit
Age conseillé par la rédaction : 5+
Prix : env. 29,99 €
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
- (TEST) Call of Duty: Black Ops 7 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) par Vincent Cordovado
- (TEST) Call of Duty: Black Ops 7 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) par Vincent Cordovado
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
Articles préférés
- Casinos en ligne avec bonus sans dépôt : gagnez sans risque en 2025
- Highlands Fishing, le DLC de Farming Simulator 25 est enfin là
- Raji: Kaliyuga, le nouveau jeu d'action-aventure indien
- Tides of Annihilation : un jeu d'action-aventure sur les légendes Arthuriennes
- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares a une date
Dernières Vidéos
- Avatar : De feu et de cendres, une bande-annonce inédite pour lancer les préventes
- Nuremberg : un film essentiel ?
- Netherworld Covenant sort le 9 décembre
- Pioner, le MMOFPS annoncé pour le 16 décembre
- Marsupilami : découvrez la bande-annonce du nouveau film
- The Expanse: Osiris Reborn, un action-RPG SF époustouflant
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)