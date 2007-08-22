Dernières actus
Publié le Lundi 24 novembre 2025
Brass Rain, un MMO sur la Seconde Guerre Mondiale
Vivement la 3e pour qu'on change d'époqueBrass Rain est un MMOFPS développé par Yarnhub Animation Studios, composé de vétérans de l'industrie qui ont déjà bossé chez EA, Remedy, Jagex et Sony.
Le jeu vous plonge en pleine Seconde Guerre Mondiale et vous invite à redécouvrir ses plus mythiques batailles.
Vous pourrez ainsi arpenter les sols de Normandie, mais aussi les cieux du Pacifique. Vous pourrez incarner des fantasssins, des pilotes de chars, des pilotes de bombardiers, diriger des navires...
Vous pourrez choisir votre camp, parce que, encore plus aujourd'hui, certains ont une affinité avec le IIIe Reich. Vous pourrez aussi débloquer au fil de vos parties, de nouveaux équipements, des améliorations...
Le jeu sortira en 2026 sur PC, via Steam. Il est prévu en Free-to-Play.
