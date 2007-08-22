Dernières actus
Publié le Lundi 24 novembre 2025
(Noël) Pour Palz Mega Set
Pop Art NounoursLes figurines en forme d'Ours sont à la mode. Elles sont surtout devenue une sorte de symbole du Pop Art. Et vous allez pouvoir mettre en avant les qualités artistiques de votre enfant grâce à ce Mega Set Pour Palz.
Pour Palz est une gamme mêlant loisir créatif et art, qui vous propose de peindre une figurine à exposer ensuite chez soi.
Ce pack comprend 4 figurines de tailles différentes, allant du porte-clef à la statuette de 32 cm de haut, aini que 3 pots de peinture (rouge, bleu, jaune), plus un tablier. Rien ne vous empêche, bien entendu, de choisir d'autres couleurs pour la peinture, ou de faire des mélanges.
Il vous suffit ensuite de décorer les figurines et de les exposer.
C'est chouette, bien fait et effectivement, en se débrouillant bien, on arrive à avoir une jolie figurine. Même les adultes, au final, peuvent s'amuser à jouer les artistes. Ce pack proposant différents modèles, il y a de quoi ravir toute la famille. Une vraie réussite.
Éditeur : Silverlit
Age conseillé par la rédaction : 5+
Prix : env. 39,99 €
Note Gamalive :
