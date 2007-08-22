Dernières actus
Publié le Mercredi 26 novembre 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Project Motor Racing est sorti
Arriverez-vous à finir un tour ?Réalisme de la conduite, météo dynamique, et même un cycle jour/nuit, Project Motor Racing veut pointu pour plaire aux purs fans de simulation, mais suffisamment accessible pour aussi plaire au plus grand nombre. Un jeu destiné à tout le monde, donc, qui vient tout juste de sortir sur PC, PS5 et Xbox Series.
Ce jeu de simulation de courses automobiles ultraréaliste propose 27 circuits et plus de 70 voitures différentes réparties en 10 classes vous attendent. Vous retrouverez les voitures les plus modernes mais aussi les GT des années 70 et après.
Il est développé par Straight4 Studios et édité par Giants Software.
On est sur le test, on vous en reparle donc très bientôt. En attendant, découvrez la bande-annonce de lancement du jeu :
