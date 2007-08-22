Dernières actus
Gog.com, les soldes du week-end
(TEST) Super Mario Galaxy + Supe...
Extinction Day dévoile un nouve...
Lost Eidolons: Veil of the Witch...
Publié le Samedi 11 octobre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Steam : les soldes du week-end
A la petite semaineSteam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.
Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :
- Les jeux 10 Kingdom sont en soldes
- Power Wash Simulator
- Breach Way
- Tape to Tape
- Les jeux MachineGames sont en soldes :
Indiana Jones et le cercle ancien
Wolfenstein The New Order
Wolfenstein II The New Colossus
Wolfenstein The Old Blood
Wolfenstein Youngblood
Wolfenstein Cyberpilot
- Les jeux Jackbox Games sont en soldes
- The Farmer was replaced
- Islands & Trains
- 9 Kings
- Metaphor
- Lost Eidolons
- Stalker 2 Heart of Chernobyl
- Red Dead Redemption II
- Ghost of Tsushima
- Total War Three Kingdoms
- Manor Lords
- Borderlands 3
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
Articles préférés
- (TEST) Borderlands 4 (PC, PS5, Xbox Series)
- Masters de feu 2025 : un spectacle exceptionnel
- (TEST) NBA 2k26 (PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch)
- (TEST) EA Sports FC 26 (PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch)
- (TEST) Dying Light The Beast (PC, PS5, Xbox Series)
- EA SPORTS FC 26 en précommande
- (TEST) Gloomy Eyes (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch)
Dernières Vidéos
- Extinction Day dévoile un nouveau mode pour tuer l'humanité
- Lost Eidolons: Veil of the Witch sort en version finale
- Bye Sweet Carole, le jeu d'horreur à la Disney est sorti
- All Hands on Deck : pierre, papier, ciseaux
- Syberia Remastered dévoile son histoire
- Farming Simulator: Signature Edition arrive sur Nintendo Switch 2
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)