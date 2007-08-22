Steam : les soldes du week-end

Dernières actus

Gog.com, les soldes du week-end

(TEST) Super Mario Galaxy + Supe...

Extinction Day dévoile un nouve...

Lost Eidolons: Veil of the Witch...

Bye Sweet Carole, le jeu d'horre...

 

Publié le Samedi 11 octobre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

 

Steam : les soldes du week-end

A la petite semaine

Steam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.

Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :
  • Les jeux 10 Kingdom sont en soldes
  • Power Wash Simulator
  • Breach Way
  • Tape to Tape
  • Les jeux MachineGames sont en soldes : 
    Indiana Jones et le cercle ancien
    Wolfenstein The New Order
    Wolfenstein II The New Colossus
    Wolfenstein The Old Blood
    Wolfenstein Youngblood
    Wolfenstein Cyberpilot
  • Les jeux Jackbox Games sont en soldes
  • The Farmer was replaced
  • Islands & Trains
  • 9 Kings
  • Metaphor
  • Lost Eidolons
  • Stalker 2 Heart of Chernobyl
  • Red Dead Redemption II
  • Ghost of Tsushima
  • Total War Three Kingdoms
  • Manor Lords
  • Borderlands 3
Pour consulter la liste complète, cliquez ici.

 

 
image

 

 

 

 

Home

 

 

Commentaires

Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité


Ajouter un commentaire

Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire

Derniers Commentaires

- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem

- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem

- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem

- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern

- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini

- L'Edito du Dimanche par clayman00

- L'Edito du Dimanche par clayman00

Articles préférés

- (TEST) Borderlands 4 (PC, PS5, Xbox Series)

- Masters de feu 2025 : un spectacle exceptionnel

- (TEST) NBA 2k26 (PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch)

- (TEST) EA Sports FC 26 (PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch)

- (TEST) Dying Light The Beast (PC, PS5, Xbox Series)

- EA SPORTS FC 26 en précommande

- (TEST) Gloomy Eyes (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch)

Dernières Vidéos

- Extinction Day dévoile un nouveau mode pour tuer l'humanité

- Lost Eidolons: Veil of the Witch sort en version finale

- Bye Sweet Carole, le jeu d'horreur à la Disney est sorti

- All Hands on Deck : pierre, papier, ciseaux

- Syberia Remastered dévoile son histoire

- Orbyss sort le 27 octobre

- Farming Simulator: Signature Edition arrive sur Nintendo Switch 2

Derniers Concours

- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer

- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse

- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie

- L'Edito du Dimanche

- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)

54619-soldes-jeux-video-promotions-pc-steam-liste-offres