(TEST) Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (Nintendo Switch 1&2)

Publié le Vendredi 10 octobre 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

On reparle des vieilles marmites ?

Mine de rien, ça fait 18 et 15 ans que sont sortis les deux Super Mario Galaxy. En attendant peut-être un jour, qui sait, un Super Mario Galaxy 3 (les rumeurs vont bon train), voilà de quoi redécouvrir ces deux jeux cultes, sur la nouvelle console de Nintendo. Et la moins nouvelle aussi.Un portage paresseux, sans vraiment de nouveauté, loin d'être parfait... et vendu trop cher.Mais ils sont forts, chez Nintendo : même avec tout ça, on craque encore et on passe un super moment à redécouvrir les deux aventures.On les aura, un jour, on les aura...