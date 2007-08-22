Dernières actus
Publié le Lundi 13 octobre 2025 à 10:00:00
The Last Caretaker : nouveau trailer et démo gratuite
Quelqu'un s'en soucieThe Last Caretaker est un FPS dans lequel vous incarnez un vieux robot qui revient à la vie après des siècles de sommeil. La Terre est submergée et l'humanité a disparu. Vous allez devoir explorer les dernières structures laissées à l'abandon pour trouver les graines de l'humanité et réactiver les chambres de germination. Mais vous n'êtes pas seul : des machines détraquées vont tout faire pour vous empêcher d'atteindre votre but...
On le suit de près, ce jeu qui débarque en accès anticipé le 6 novembre. Il sera proposé au prix de 29,99 € sur Steam et sur l'Epic Games Store.
Une nouvelle vidéo a été diffusée et une démo, pour tester le jeu en amont, est disponible gratuitement sur Steam.
Le jeu inclut des éléments de jeu de survie et de construction qui propose un système de crafting modulaire et un système de combat basé sur les ressources. La gestion de ces ressources est la clé de votre survie. Vous décidez de ce que vous créez et de la quantité que vous utilisez. Le jeu propose un vaste monde océanique rempli de structures abandonnées, de laboratoires mystérieux et des derniers ports de l'humanité.
