The Last Caretaker : nouveau trailer et démo gratuite

Dernières actus

Little Nightmares III est dispon...

Top des ventes de jeux vidéo su...

L'Edito du Dimanche

Steam : les soldes du week-end

Gog.com, les soldes du week-end

 

Publié le Lundi 13 octobre 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

 

The Last Caretaker : nouveau trailer et démo gratuite

Quelqu'un s'en soucie

The Last Caretaker est un FPS dans lequel vous incarnez un vieux robot qui revient à la vie après des siècles de sommeil. La Terre est submergée et l'humanité a disparu. Vous allez devoir explorer les dernières structures laissées à l'abandon pour trouver les graines de l'humanité et réactiver les chambres de germination. Mais vous n'êtes pas seul : des machines détraquées vont tout faire pour vous empêcher d'atteindre votre but...

On le suit de près, ce jeu qui débarque en accès anticipé le 6 novembre. Il sera proposé au prix de 29,99 € sur Steam et sur l'Epic Games Store. 

Une nouvelle vidéo a été diffusée et une démo, pour tester le jeu en amont, est disponible gratuitement sur Steam

Le jeu inclut des éléments de jeu de survie et de construction qui propose un système de crafting modulaire et un système de combat basé sur les ressources. La gestion de ces ressources est la clé de votre survie. Vous décidez de ce que vous créez et de la quantité que vous utilisez. Le jeu propose un vaste monde océanique rempli de structures abandonnées, de laboratoires mystérieux et des derniers ports de l'humanité.

 

 
image

 

 

 

 

Home

 

 

Commentaires

Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité


Ajouter un commentaire

Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire

Derniers Commentaires

- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem

- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem

- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem

- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern

- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini

- L'Edito du Dimanche par clayman00

- L'Edito du Dimanche par clayman00

Articles préférés

- (TEST) Borderlands 4 (PC, PS5, Xbox Series)

- Masters de feu 2025 : un spectacle exceptionnel

- (TEST) EA Sports FC 26 (PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch)

- (TEST) Dying Light The Beast (PC, PS5, Xbox Series)

- EA SPORTS FC 26 en précommande

- (TEST) Gloomy Eyes (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch)

- (TEST) Metal Eden (PC, PS5, Xbox Series)

Dernières Vidéos

- Running Man : la nouvelle bande-annonce

- Painkiller, le reboot du FPS culte en démo et en vidéo

- Beneath, le FPS façon Lovecraft, sort le 27 octobre

- Restore Your Island!, seul sur une île déserte avec Youki

- G-Rebels : le jeu de shoot aérien s'offre une démo et un trailer

- Fellowship, le premier MODA en accès anticipé

- Spindle : le jeu qui tue et qui fait gruiiik est sorti

Derniers Concours

- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer

- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse

- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie

- L'Edito du Dimanche

- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)

54623-the-last-caretaker-fps-pc-steam-trailer-video-gameplay