Publié le Lundi 13 octobre 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Little Nightmares III est disponible
Petits cauchemars deviendront grandsLe jeu Little Nightmares III vient de sortir sur toutes les plateformes actuelles, à savoir sur PC, Nintendo Switch 1 & 2, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.
On vous rappelle qu'il est développé par Supermassive Games et publié par Bandai Namco Entertainment.
Il raconte l'histoire de Low et Alone, bien décidés à quitter le monde de Nulle-part. Coincés dans tout un tas de lieux cauchemardesques que l'on appelle la Spirale, ils vont devoir s'entraider pour espérer survivre.
Jouable en solo avec un compagnon IA ou en mode coopératif en ligne avec un ami, Little Nightmares III va demander concentration, réflexion et timing pour aller au bout...
On est sur le test. Il arrive très vite. En attendant, découvrez la bande-annonce :
