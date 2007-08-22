Dernières actus
Publié le Lundi 13 octobre 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Top des ventes de jeux vidéo sur Steam
Champ de batailleVoici comme toutes les semaines le top des ventes de jeux sur Steam. Histoire de voir à quoi les joueurs PC jouent actuellement. On vous le rappelle, Steam reste la plus grosse plateforme de téléchargement légal de jeux vidéo pour PC.
Et en vous rappelant aussi qu'il s'agit du top de la semaine passée et qu'il est établi en fonction des valeurs, pas des unités vendues.
Voici le top :
- Battlefield 6
- Counter-Strike 2
- EA SPORTS FC 26
- Megabonk
- Steam Deck
- Blue Protocol: Star Resonance
- Absolum
- Digimon Story Time Stranger
- Hades II
- CloverPit
- F1 25
- Battlefield 6 - Mise à niveau Phantom
- Euro Truck Simulator 2
- Torchlight: Infinite
- Football Manager 26
- Dying Light: The Beast
- War Thunder
- Dead by Daylight
- New World: Aeternum
- Warframe
