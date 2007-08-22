Dernières actus
Varthos - Heir to the Throne, un...
The 9th Charnel annoncé pour le...
Bubble Bobble Sugar Dungeons est...
Log Away : ma cabane au Canada
Publié le Vendredi 28 novembre 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
The Last Case of John Morley est sorti
Un petit jeu rapide ?John Morley est un détective. Il va devoir se lancer dans une enquête un peu particulière... Après plusieurs mois passés à l’hôpital, suite à sa dernière enquête qui a mal tourné, John est contacté par Lady Margaret Fordside, une comtesse anglaise, qui le charge de faire la lumière sur le meurtre non résolu de sa fille, il y a vingt ans.
The Last Case of John Morley est un jeu d'enquête développé par Indigo Studio et édité par JanduSoft. Il va vous entraîner de manoirs en sanatoriums, dans une atmosphère sombre façon roman noir des années 40.
Il s'agit d'un petit jeu, vendu moins de 13 €, qui ne vous prendra que 3 à 4 heures de votre temps.
Le jeu vient de sortir sur PC et PS5. La version Xbox Series, quant à elle, dans les prochaines semaines.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
- (TEST) Call of Duty: Black Ops 7 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) par Vincent Cordovado
- (TEST) Call of Duty: Black Ops 7 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) par Vincent Cordovado
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
Articles préférés
- Casinos en ligne avec bonus sans dépôt : gagnez sans risque en 2025
- Highlands Fishing, le DLC de Farming Simulator 25 est enfin là
- Raji: Kaliyuga, le nouveau jeu d'action-aventure indien
- Guild Wars Reforged : le célèbre MMO se met au goût du jour
- Tides of Annihilation : un jeu d'action-aventure sur les légendes Arthuriennes
- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares a une date
- It Happens on PS5 - Ça se passe sur PS5 : PlayStation fait sa pub
Dernières Vidéos
- Huntsman, le jeu d'horreur avec de grosses araignées est sorti
- Quite a Ride : poursuivi par le brouillard... en vélo
- Puzzle Parasite : SF, énigmes et batte de cricket
- The Last Case of John Morley est sorti
- Varthos - Heir to the Throne, un nouveau hack'n slash en coop
- The 9th Charnel annoncé pour le 30 janvier 2026
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)