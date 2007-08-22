- The Last Case of John Morley est sorti

Publié le Vendredi 28 novembre 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Un petit jeu rapide ?

John Morley est un détective. Il va devoir se lancer dans une enquête un peu particulière... Après plusieurs mois passés à l’hôpital, suite à sa dernière enquête qui a mal tourné, John est contacté par Lady Margaret Fordside, une comtesse anglaise, qui le charge de faire la lumière sur le meurtre non résolu de sa fille, il y a vingt ans.The Last Case of John Morley est un jeu d'enquête développé par Indigo Studio et édité par JanduSoft. Il va vous entraîner de manoirs en sanatoriums, dans une atmosphère sombre façon roman noir des années 40.Il s'agit d'un petit jeu, vendu moins de 13 €, qui ne vous prendra que 3 à 4 heures de votre temps.Le jeu vient de sortir sur PC et PS5. La version Xbox Series, quant à elle, dans les prochaines semaines.