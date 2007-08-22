Dernières actus
Publié le Mardi 14 octobre 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Bus Bound : chauffeur de bus, un métier passionnant
Non, on déconneNouveau jeu édité par Saber Interactive, développé par Sillalive Studios, Bus Bound va vous mettre dans la peau d'un chauffeur de bus, tout simplement.
Vous voilà la ville d'Emberville, une ville fictive inspirée des villes américaines. Une ville dotée d'un gros trafic routier. A bord d'un bus américain, comme le New Flyer Xcelsior 40ft CNG ou le Blue Bird Sigma (une douzaine de modèles sont inclus), vous allez braver la circulation mais aussi les éléments météorologiques, de jour comme de nuit.
Vous pourrez aussi jouer avec 3 autres joueurs pour sillonner la ville. Même si pour le coup, l'interaction multijoueur risque d'être limitée et qu'on n'en voit pas trop l'intérêt.
Le jeu sortira l'année prochaine sur PC, PS5 et Xbox Series. Une démo gratuite est dispo sur Steam.
