Dernières actus
The Farmer Was Replaced est sort...
Tavern Keeper sort en accès ant...
The Last Caretaker : nouveau tra...
Little Nightmares III est dispon...
Publié le Lundi 13 octobre 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Voron, un simulateur de corbeau divin
Saurez-vous croasser avec talent ?Développé par Aleksandr Merkulov, qui a fondé son propre studio, Merk Games, Voron vous met dans la peau d'un jeune corbeau qui a pour mission de guider les âmes vers l'au-delà et de réaliser leurs derniers voeux.
Bien entendu, tout ne va pas se passer comme prévu...
Enigmes à résoudre, dangers à affronter, et surtout, longues traversées en volant vous attendent dans Voron.
Le développeur présente son jeu comme un jeu d'aventure narratif. Bref, ce n'est pas ce que tu croaaaaa.
Il sortira sur PC, sur Steam, le mois prochain. Une démo est d'ores et déjà disponible, à télécharger gratuitement, pour vous faire une première idée sur le jeu.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- Kaamelott : Découvrez la bande-annonce du deuxième volet (partie 1) par guildem
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
Articles préférés
- (TEST) Borderlands 4 (PC, PS5, Xbox Series)
- Masters de feu 2025 : un spectacle exceptionnel
- (TEST) EA Sports FC 26 (PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch)
- (TEST) Dying Light The Beast (PC, PS5, Xbox Series)
- EA SPORTS FC 26 en précommande
- (TEST) Gloomy Eyes (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch)
Dernières Vidéos
- Running Man : la nouvelle bande-annonce
- Painkiller, le reboot du FPS culte en démo et en vidéo
- Beneath, le FPS façon Lovecraft, sort le 27 octobre
- Restore Your Island!, seul sur une île déserte avec Youki
- G-Rebels : le jeu de shoot aérien s'offre une démo et un trailer
- Fellowship, le premier MODA en accès anticipé
Derniers Concours
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)