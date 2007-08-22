Dernières actus
Publié le Mardi 14 octobre 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
NORSE: Oath of Blood, le jeu tactique de vikings en démo et en vidéo
La menace venue du froidNORSE: Oath of Blood est un jeu tactique au tour par tour, développé par le studio Artic Hazard et édité par Tripwire, dont la sortie est, en théorie, prévue pour cette année, mais plus le temps passe, plus on se dit qu'un début 2026 risque d'être annoncé prochainement.
En tout cas, vous allez y jouer Gunnar, un jeune viking contraint à l'exil après que son père a été assassiné par Steinarr Lance-Lointaine. Votre village a été réduit en poussière, votre peuple est parti aux quatre vents... l'heure de la vengeance a sonné.
A vous de rebâtir un village, recruter les meilleurs hommes et les meilleures femmes, et partir à la guerre. Parce que oui, chez les vikings, les femmes aussi défoncent des crânes.
Le jeu sortira sur PC, PS5 et Xbox Series. Les combats tactiques prendront en compte les particularités du terrain et chaque guerrier aura ses propres compétences.
Une nouvelle vidéo a été mise en ligne et une démo est accessible gratuitement sur Steam.
