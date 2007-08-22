Dernières actus
Publié le Lundi 12 janvier 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Starfinder: Afterlight s'offre un trailer de gameplay
Space OperaStarfinder: Afterlight est un RPG narratif multijoueur au tour par tour dans lequel vous incarnez un voyageur de l'espace dont le capitaine a disparu. Votre but est de sauver le monde, bien entendu. Il faudra trouver 6 compagnons disséminés à travers les étoiles pour vous accompagner dans cette quête. Le destin de votre équipage dépend de vos choix.
Les liens que vous tisserez au fil des victoires et des défaites détermineront leur destin. Vivez des combats tactiques au tour par tour avec les classes de Starfinder : Soldat, Émissaire, Agent, Mystique, Solarien et Sorcier. Gagnez des niveaux et récupérez de l'équipement extraterrestre tout en affrontant des ennemis aussi divers que des Chevaliers de l'Enfer ou des fantômes numériques.
Choisissez le salut ou le profit, la miséricorde ou la vengeance. Les factions se souviennent de vos actes, les compagnons jugent votre cœur, créant des centaines de chemins uniques dans un scénario à multiples embranchements.
Signé Epictellers Entertainment et Paizo, le jeu s'offre une bande-annonce de gameplay.
Sortie prévue courant 2026.
