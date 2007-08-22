Steam : les soldes du week-end

Publié le Samedi 10 janvier 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

 

Semaine molle

Steam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.

Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :
  • Les jeux Hooded Horse sont en soldes : 
    Terra Invicta
    Soviet Republic
    Manor Lords
    Nova Roma
    Xenonauts 2
    Mars Tactics
    Endless Legend II
  • Back Pack Battles
  • Tunguska
  • Islets
  • Dead Island 2
  • Dome Keeper
  • Saloon Simulator
  • Paper Trail
  • Gears 5
  • Fish to Dish Idle Sushi
  • Warhammer 40,000 Space Marine II
  • Peak
  • It Takes Two
  • Persona 5 Royal
  • EA Sports F1 25
  • Ark Survival Ascended
  • Halo The Master Chief Collection
  • Football Manager 26
Pour consulter la liste complète, cliquez ici.

 

 
