Publié le Samedi 10 janvier 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Steam : les soldes du week-end
Semaine molleSteam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.
Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :
- Les jeux Hooded Horse sont en soldes :
Terra Invicta
Soviet Republic
Manor Lords
Nova Roma
Xenonauts 2
Mars Tactics
Endless Legend II
- Back Pack Battles
- Tunguska
- Islets
- Dead Island 2
- Dome Keeper
- Saloon Simulator
- Paper Trail
- Gears 5
- Fish to Dish Idle Sushi
- Warhammer 40,000 Space Marine II
- Peak
- It Takes Two
- Persona 5 Royal
- EA Sports F1 25
- Ark Survival Ascended
- Halo The Master Chief Collection
- Football Manager 26
