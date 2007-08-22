Dernières actus
Citadelum débarque sur Nintendo...
Strategos, un nouveau wargame po...
Greenland Migration sort mercred...
Nova Antartica, un petit jeu d'a...
Publié le Vendredi 9 janvier 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Moto Rush Reborn, un jeu de courses de moto neo-futuriste
Wheeling à TokyoMoto Rush Reborn est un jeu de courses de moto se déroulant dans un univers néo-futuriste : vous allez sillonner les rues de Neo-Tokyo et sa multitude de néons colorés, à pleine vitesse.
On n'a pas trop compris le scénario du jeu... il semblerait que ce soit une histoire de moto possédée par un démon que vous allez devoir maîtriser... mais pour le reste...
En tout cas, ça va vite. Vous atteindrez la vitesse de 300 Km/h, dans des rues où la circulation est parfois dense et où des obstacles vous obligeront à toutes les accrobaties.
45 niveaux sont prévus. Le jeu, développé par Baltoro Games, sortira sur PC, Xbox Series et Nintendo Switch, dans le courant de l'année. C'est la suite du jeu Moto Rush GT, sorti en 2019.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Heartopia : un nouveau jeu de simulation de vie
- Corsair lance ses soldes de Noël
- Avengers: Doomsday, le premier trailer et les premières infos
- Pragmata : démo, bande-annonce et Nintendo Switch 2
- PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en décembre
- (TEST) Project Motor Racing (PC, PS5, Xbox Series)
- Avatar: Frontiers of Pandora – D'entre les cendres est sorti
Dernières Vidéos
- Warhammer 40,000: Dawn of War IV, une bande-annonce cinématique
- Confidential Killings - Un jeu d'enquête, comme son nom l'indique
- Moto Rush Reborn, un jeu de courses de moto neo-futuriste
- Citadelum débarque sur Nintendo Switch 2
- Strategos, un nouveau wargame pour le 20 janvier
- Greenland Migration sort mercredi au cinéma
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD