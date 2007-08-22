- Moto Rush Reborn, un jeu de courses de moto neo-futuriste

Publié le Vendredi 9 janvier 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Wheeling à Tokyo

Moto Rush Reborn est un jeu de courses de moto se déroulant dans un univers néo-futuriste : vous allez sillonner les rues de Neo-Tokyo et sa multitude de néons colorés, à pleine vitesse.On n'a pas trop compris le scénario du jeu... il semblerait que ce soit une histoire de moto possédée par un démon que vous allez devoir maîtriser... mais pour le reste...En tout cas, ça va vite. Vous atteindrez la vitesse de 300 Km/h, dans des rues où la circulation est parfois dense et où des obstacles vous obligeront à toutes les accrobaties.45 niveaux sont prévus. Le jeu, développé par Baltoro Games, sortira sur PC, Xbox Series et Nintendo Switch, dans le courant de l'année. C'est la suite du jeu Moto Rush GT, sorti en 2019.