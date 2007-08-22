Dernières actus
Vanran, un nouveau RPG Dark Fant...
Speakeasy Simulator sort le 15 j...
Dragon Quest VII Reimagined s'of...
Nocturnal 2 : un nouveau metroid...
Publié le Jeudi 8 janvier 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini
Ancient Farm : le farming simulator historique est sorti
Huile de coudeDéveloppé par A2 Softworks et édité par Ultimate Game et PlayWay, Ancient Farm est un jeu dans lequel vous allez incarner un fermier. Et donc, vous allez devoir cultiver vos champs et élever votre bétail.
La petite différence est, qu'ici, vous êtes à l'époque de l'Egypte Ancienne.
A l'aide d'outils rudimentaires, vous allez casser la pierre, labourer les champs, planter, arroser, récolter, couper les palmiers, construire, améliorer vos bâtiments...
Arbres fruitiers, verger, nombreuses plantes à cultiver, vaches, moutons, poules, cochons, boeufs... mais aussi bois, pierre, tissu, argile, huile...
Il y a des dizaines de choses à faire, à créer, mais aussi à vendre ou construire dans le jeu.
Il vient de sortir sur PC, via Steam, au prix de 14,99 €.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Heartopia : un nouveau jeu de simulation de vie
- Corsair lance ses soldes de Noël
- Avengers: Doomsday, le premier trailer et les premières infos
- Pragmata : démo, bande-annonce et Nintendo Switch 2
- PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en décembre
- (TEST) Project Motor Racing (PC, PS5, Xbox Series)
- Avatar: Frontiers of Pandora – D'entre les cendres est sorti
Dernières Vidéos
- Ancient Farm : le farming simulator historique est sorti
- Vanran, un nouveau RPG Dark Fantasy
- Speakeasy Simulator sort le 15 janvier
- Dragon Quest VII Reimagined s'offre une démo gratuite
- Nocturnal 2 : un nouveau metroidvania en approche
- 007 First Light : les configurations PC dévoilées
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD