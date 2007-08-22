Dernières actus
Publié le Jeudi 8 janvier 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Speakeasy Simulator sort le 15 janvier
Mon ami AlDéveloppé par Arcana Games, édité par Bluelily Games, Speakeasy Simulator sortira le 15 janvier, donc la semaine prochaine, sur PC, via Steam. Il sera proposé en accès anticipé. Une démo gratuite est actuellement disponible gratuitement.
Durant la prohibition, les bars clandestins se sont multipliés. On les appelait les Speakeasy. Et justement, c'est l'un d'entre eux que vous allez devoir gérer dans Speakeasy Simulator. Nous sommes en 1923. Vous allez commencer par distiller votre propre alcool, avec des fruits, des légumes, des céréales, des tubercules... A vous de gérer la qualité et la quantité de votre production.
Il faudra aussi aménager votre bar. Le décorer. Et exporter votre production, en essayant d'éviter les patrouilles de police.
Une nouvelle vidéo a été dévoilée.
