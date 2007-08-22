Dernières actus
Publié le Jeudi 8 janvier 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Nocturnal 2 : un nouveau metroidvania en approche
Il va faire tout noir !Le studio suisse Sunnyside Games développe actuellement Nocturnal 2, la suite de son jeu sorti en 2023. Il est annoncé pour ce trimestre, si tout va bien, et une démo sortira dès le 27 janvier prochain sur PC.
Cette démo proposera une heure de jeu.
Nocturnal 2 est prévu sur PC, via Steam, et sur Nintendo Switch.
Dans le jeu, vous incarnez Ardeshir, porteur de la Flamme Endurante, qui doit parcourir les décors sombres de la cité oubliée d’Ytash afin de briser la malédiction qui a plongé ses terres natales dans l'obscurité.
Les décors sont dessinés à la main et inspirés de la culture persane.
