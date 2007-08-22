Dernières actus
Publié le Jeudi 8 janvier 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Vanran, un nouveau RPG Dark Fantasy
Dark Souls-likeDéveloppé par Becuzus, un studio indépendant, Vanran est un RPG qui se déroule dansun monde Dark Fantasy. Il sortira sur PC, via Steam, dans l'année.
Le jeu vous entraîne dans un monde en ruines, peuplé de monstres en tout genre. Vous allez parcourir des donjons créés aléatoirement, affronter des titans, explorer les lieux, récupérer des objets et de l'équipement qui augmenteront votre puissance...
Niveau gameplay, Vanran s'inspire des jeux Dark Souls, avec notamment une vue extérieure et des ennemis dont il faudra trouver les boucles de jeu pour mieux les défaire.
A découvrir en vidéo.
