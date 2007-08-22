Dernières actus
Publié le Jeudi 8 janvier 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Dragon Quest VII Reimagined s'offre une démo gratuite
Moi je dis, ça se teste...Dragon Quest VII Reimagined, le remake de Dragon Quest VII : Fragments of the Forgotten Past, sortira le 5 février prochain. Il sortira PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 1&2.
Une démo gratuite vient de sortir sur toutes les plateformes. Vous pouvez d'ores et déjà la télécharger. C'est le début du jeu, avec plusieurs heures de durée de vie, qui est proposé dans cette démo. Vous pourrez, une fois le jeu sorti, continuer l'aventure avec votre sauvegarde.
Pour rappel, il s'agit d'un JRPG solo qui va entraîner un groupe de héros à travers plusieurs îles, de rencontres amicales en rencontres hostiles, dans un univers Fantasy, et dans le but de sauver le monde, bien entendu.
Ce remake étoffe le jeu de base en rajoutant de nombreuses quêtes secondaires. Les personnages, initialement conçus par Akira Toriyama (Dragon Ball), ont bénéficié d'un lifting en 3D. Le système de combat a été repensé.
Une nouvelle vidéo a été publiée.
