Publié le Vendredi 9 janvier 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Strategos, un nouveau wargame pour le 20 janvier
La bataille des sandalesDéveloppé par Strategos Games, édité par Microprose Software, le jeu Strategos est un wargame à l'ancienne, fleurant bon les années 90/2000.
Un jeu en temps réel qui se déroule dans l'Antiquité.
Le jeu propose quelques 250 unités différentes pour 120 factions différentes. Vous allez pouvoir y retrouver les empires helléniques, l'Empire perse des Achéménides, Rome et Carthage à différentes époques, des tribus gauloises, germaniques et ibériques, les Ombriens, les Samnites et d'autres entités italiennes, les grandes cités-États de la Grèce antique, les Thraces et bien d'autres encore.
Et vous vous lancerez dans des batailles gigantesques, durant lesquelles il faudra faire preuve de stratégie militaire. Il faudra penser aux positions, au terrain, donner les ordres au bon moment...
Le jeu sort le 20 janvier sur PC, via Steam.
