Publié le Vendredi 9 janvier 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Nova Antartica, un petit jeu d'aventure sur PC
Survie boréaleDéveloppé par RexLabo et édité par Parco Games, le jeu Nova Antartica est un jeu de survie et d'aventure qui sortira le 28 janvier sur PC, via Steam. Vous pouvez d'ailleurs le tester avant de l'acheter, puisqu'une démo est disponible gratuitement.
Le jeu se déroule dans les années 2900 alors que la Terre a été dévastée. Un virus mortel a ravagé la population, des guerres ont éclaté, la famine a fini de décimer l'humanité...
Mais un jour, un mystérieux signal est envoyé depuis l'Antarctique. C'est vous, un enfant, qui avez été choisi pour aller voir de quoi il retourne.
Vous devrez faire avec les tempêtes, les zones radioactives, les zones contaminées... et des combinaisons de protection qui, parfois, tombent en panne.
Vous pourrez aussi récupérer des matériaux et construire des objets, ou encore sympathiser avec des animaux qui viendront vous prêter main forte...
