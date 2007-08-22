Dernières actus
Publié le Lundi 12 janvier 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Top des ventes de jeux vidéo sur Steam
L'année commence doucementVoici comme toutes les semaines le top des ventes de jeux sur Steam. Histoire de voir à quoi les joueurs PC jouent actuellement. On vous le rappelle, Steam reste la plus grosse plateforme de téléchargement légal de jeux vidéo pour PC.
Et en vous rappelant aussi qu'il s'agit du top de la semaine passée et qu'il est établi en fonction des valeurs, pas des unités vendues. Mieux encore : il s'agit du top des ventes en France.
Voici le top :
- Steam Deck
- StarRupture
- Counter-Strike 2
- ARC Raiders
- Where Winds Meet
- Warframe
- Dead Island 2
- Battlefield 6
- Baldur's Gate 3
- Avatar: Frontiers of Pandora
- RV There Yet?
- Euro Truck Simulator 2
- Path of Exile 2
- Warhammer 40,000: Space Marine 2
- ARK: Survival Ascended
- Football Manager 26
- War Thunder
- Dead by Daylight
- Project Zomboid
- NBA 2K26
