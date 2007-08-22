Dernières actus
Publié le Jeudi 26 février 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Food Truck Chef s'offre une démo
On va tenter un truckDéveloppé par Nukebox Studios et édité par Soedesco, Food Truck Chef - Full Course Edition sortira cette année sur PC, via Steam. Une démo vient de sortir sur la plateforme, pour tester le jeu avant de l'acheter.
Pour info, le jeu est aussi attendu sur Nintendo Switch.
Food Truck Chef vous met aux commandes d'un food truck qui va parcourir le monde pour découvrir de nouvelles recettes et améliorer celles déjà existantes. Il faudra cuisiner chaque plat, servir les clients, puis chercher à vous améliorer, créer de nouveaux plats...
A chaque pays (19 au total), ses défis (plus de 700)...
