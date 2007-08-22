Dernières actus
Publié le Mercredi 25 février 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
AI.VI : un FPS Tower Defense avec des robots
Sus aux envahisseursAI.VI est un robot mercenaire, à la retraite. Mais il va devoir reprendre du service quand sa planète est attaquée par la corporation belliqueuse P.A.S.C.A.L.
Vous êtes AI.VI. Et vous allez devoir résister aux armées qui viennent envahir votre planète et plus particulièrement vos usines de productions, convoitées par l'ennemi.
Déjà, vous préparer : poser des pièges, choisir des armes. Et ensuite combattre.
Le jeu est développé par un petit studio indépendant, Out of Time et edité par Indie.io. Il sortira sur PC, sur Steam, le 18 mars prochain. Une démo est accessible, gratuitement, pour tester le jeu avant de l'acheter.
