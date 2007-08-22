Dernières actus
Publié le Mercredi 25 février 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Never’s End, un JRPG tactique au tour par tour Dark Fantasy
Aussi puissant qu'un DieuNever’s End est un RPG tactique au tour par tour développé par Hypersect, prévu pour cette année, sur PC, sur Steam. Et non, cette fois-ci, y'a pas de démo pour le découvrir en avance. Pas pour le moment en tout cas.
Never's End vous entraîne dans un monde dévasté après un cataclysme. Vous revenez d'entre les morts pour découvrir cette terre désolée où ne subsiste qu'un seul village.
Vos pouvoirs vous permettent de contrôler la Nature : commander à la pluie, au brouillard, au vent, à l'eau, au feu, remodeler le sol, la densité de la terre... vous pourrez aussi prendre possession du corps de vos alliés...
Le but est d'explorer le monde, en trouver les trésors et permettent de vaincre les monstres, la malédiction des lieux, et permettre à l'humanité de survivre.
