Dernières actus
Underchoice : survie en bunker
(Premier Aperçu) Aphelion : le ...
Shift at Midnight : un jeu d'hor...
Under Par Golf Architect : crée...
Publié le Mercredi 25 février 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Nightmare Circus, un nouveau jeu d'action avec des marionnettes
Bozo est un tueur en sériePrévu sur PC, PS5 et Xbox Series, Nightmare Circus est un petit jeu indépendant développé par le studio Fairplay Studios et édité par Red Dunes Games. Il est annoncé pour ce printemps.
Le jeu propose une démo, sur Steam. L'occasion de tester le jeu avant sa sortie.
Vous allez y incarner une marionnette, perdue dans un cirque maléfique, qui ressemble plus à ce que l'on pourrait imaginer de l'enfer, plutôt que d'une activité en famille le dimanche après-midi.
De nombreux combats vous y attendent, des puzzles à résoudre, de l'exploration... dans le simple but de vous échapper de cet endroit.
On vous laisse découvrir le jeu en vidéo :
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Top casinos en ligne retrait instantané 2026 – Encaissements rapides et sécurisés
- God of War Sons of Sparta, un metroidvania disponible dès aujourd'hui
- Le diable s'habille en Prada 2, la bande-annonce
- WheelMates, un jeu de petites voitures en coop
- (TEST) Ride 6 (PC, PS5, Xbox Series)
- (TEST) I Hate This Place (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch)
- Reanimal, le nouveau jeu des créateurs de Little Nightmares est sorti
Dernières Vidéos
- Legends of the Round Table : un RPG mediéval
- AI.VI : un FPS Tower Defense avec des robots
- Never’s End, un JRPG tactique au tour par tour Dark Fantasy
- Pompeii: The Legacy, le city builder arrive en version complète le 6 avril
- Nightmare Circus, un nouveau jeu d'action avec des marionnettes
- Underchoice : survie en bunker
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD