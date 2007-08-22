Dernières actus
Publié le Lundi 12 janvier 2026
Locked in My Darkness 2, un jeu d'horreur pour le 11 février
Le rêve américainDéveloppé par Blusagi Team et édité par Indie.io, le jeu Locked in My Darkness 2 est annoncé pour le 11 février prochain. Il sera disponible sur PC, via Steam.
Il s'agit d'un petit jeu d'horreur dont la durée de vie n'excède pas 3 heures et qui se joue en vue subjective. Vous ête Yuki Tachibana, une lycéenne japonaise qui vient d'emménager dans un petit appartement à New York, avec ses parents.
Mais quand de lourds secrets emmergent et que les forces obscures prennent possession des lieux, Yuki doit explorer des dimensions surnaturelles horrifiques dans le but de mettre fin à cette malédiction.
Le jeu proposera plusieurs fins, selon vos choix et vos découvertes.
