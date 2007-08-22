Dernières actus
Publié le Mardi 16 décembre 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Gang of Dragon, le nouveau jeu du créateur de la série Yakuza
Comme un air de familleVous connaissez sans doute la série des jeux Yakuza, qui ont leur lot de fans dans nos contrées. Bonne nouvelle pour eux : Toshihiro Nagoshi, via le bien-nommé Nagoshi Studio, développe un nouveau projet qui sortira, si tout va bien, en 2026.
Le nom du jeu est Gang of Dragon. Il vous entraîne dans le district de Shinjuku, à Tokyo, dans le monde de la nuit. Ce jeu d'action et d'aventure vous permettra de découvrir le personange de Shin-Ji-Seong (incarné par l'acteur Ma Dong-Seok), un personnage haut-placé dans le crime organisé coréen.
Il va découvrir ce monde nocturne, ses codes ses conflits, ses connexions...
Le jeu se déroule en vue extérieure. Il sortira sur PC, PS5 et Xbox Series. Du pur Yakuza, donc, qui se dévoile en vidéo.
