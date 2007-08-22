Dernières actus
Publié le Lundi 15 décembre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir sortira le 29 mai 2026
Bat en l'airLego Batman: Legacy of the Dark Knight (LEGO Batman : L'héritage du Chevalier Noir en vf) sortira le 29 mai 2026 sur PC, PS5, Xbox Series et la date de sortie sur Nintendo Switch 2sera révélée ultérieurement. On se demande bien pourquoi elle ne serait pas identique, tiens.
Le jeu proposera les origines de Batman, face à certains de ses ennemis iconiques tels que Double-Face, Poison Ivy, Firefly, Mr. Freeze, le Joker, le Pingouin, Ra's al Ghul et Bane. Des gadgets par dizaines, des tas de choses à faire… le jeu promet du lourd pour les fans du super-héros.
Gotham sera proposé en monde ouvert. Batman y sera accompagné de Jim Gordon, Catwoman, Batgirl, Robin.
Après quelques errances, les jeux LEGO reviennent à l'essentiel. Et c'est tant mieux.
Pour rappel, nous y avions joué à la Gamescom. Retrouvez notre avis ici.
