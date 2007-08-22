(Gamescom) Nous avons joué à Lego Batman: Legacy of the Dark Knight

Publié le Vendredi 22 août 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Batmou ou Batdur ?

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight (LEGO Batman : L'héritage du Chevalier Noir en vf) sortira en 2026 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Nous avons pu y poser les mains trois quart d’heures.Le jeu proposera les origines de Batman, face à certains de ses ennemis iconiques tels que le Joker et le Pingouin. Des gadgets par dizaines, des tas de choses à faire… le jeu promet du lourd pour les fans du super-héros.Gotham sera proposé en monde ouvert. Dans un premier temps, nous y avons déambulé, en jouant Batman, accompagné de Jim Gordon (d’autres personnages tels que Catwoman, Batgirl, Robin… seront aussi disponibles). Tout un tas d’événements aléatoires sont proposés (citoyens à défendre, notamment), on peut se déplacer en véhicule, on résout des énigmes planquées par Nigma, on récupère des objets secrets… et de la baston, bien entendu, en veux-tu en voilà, le tout bercé par de l’humour à la pelle. Des courses en batmobile seront aussi proposées.Nous avons aussi enquillé une longue mission, à courir après un gros méchant (vous verrez ça dans la vidéo, avec quelques bugs inclus (le jeu sort en 2026 on vous rappelle), à enchaîner les puzzles et les combats. C’est rythmé, fun, et ça fait mouche.De quoi véritablement réconcilier les fans de jeux Lego, déçus par les dernières productions.En tout cas, j’ai pris du plaisir à y jouer. Vraiment.En attendant notre vidéo de gameplay, on vous propose le tout dernier trailer de Warner :