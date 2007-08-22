Dernières actus
Publié le Jeudi 21 août 2025 à 13:15:00 par Anthony Razafinjatovo
The Rogue Prince of Persia est désormais disponible
Simple ! Vous êts le Prince de Perse, alors sauvez la Perse !Lors de la Gamescom, Ubisoft et Evil Empire ont annoncé la sortie de The Rogue Prince of Persia, un jeu de plateforme 2D d'action de type roguelite. Le jeu est désormais disponible sur Xbox Series X|S, Xbox Cloud et via le Game Pass, ainsi que sur PS5 et Steam, Ubisoft Connect et l'Epic Games Store. Une version Nintendo Switch et Switch 2 est prévue pour la fin de l'année.
Après plus d'un an d'accès anticipé, le jeu a reçu plus de 15 mises à jour majeures, incluant une direction artistique retravaillée, de nouveaux biomes, armes et médaillons, ainsi qu'une méta-progression enrichie.
Vivez une aventure épique et palpitante, où chaque action vibre au rythme d'une bande-son intense. Maîtrisez des combats acrobatiques et un parkour exigeant, et forgez votre style de jeu unique. Mort après mort, explorez un monde rempli de secrets et faites des rencontres qui pourraient bien vous aider à réparer vos erreurs et à sauver l'Empire perse.
Façonnez la légende d'un prince condamné à cause de ses erreurs. Dans The Rogue Prince of Persia, chaque échec est une chance de vous améliorer. Explorez de nouveaux chemins, découvrez des secrets et utilisez les connaissances acquises pour changer le destin de votre peuple et prouver que vous êtes le véritable Prince de Perse.
En tant que prince de Perse, votre agilité est votre meilleure arme. Esquivez les pièges, courez sur les murs, enchaînez les combos acrobatiques et frappez avec précision. Chaque mouvement est une opportunité, et chaque combat récompense votre technique.
À chaque partie, découvrez et maîtrisez plus de 100 armes et médaillons uniques. Adaptez, améliorez et personnalisez votre équipement pour créer des combinaisons mortelles qui correspondent parfaitement à votre style de combat.
Dans The Rogue Prince of Persia, aucun essai ne se ressemble. Plongez dans une aventure en constante évolution où la narration, la méta-progression, les modificateurs de difficulté, les événements aléatoires et les niveaux générés de manière procédurale vous donneront envie de toujours recommencer.
