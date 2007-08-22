Dernières actus
Publié le Jeudi 21 août 2025 à 12:15:00 par Clémentine Carrasqueira
Halloween : Arrivera en 2026
Espéront que ce soit pas un Dead by Daylight bis.C'est la nuit d'Halloween en 1978. Les familles sans méfiance de la paisible ville de Haddonfield se préparent à la fête, et le mal a fait son retour. Incarnez Michael Myers ou sauvez vos voisins en tant que héros d'Haddonfield dans Halloween, le jeu d'horreur asymétrique par excellence.
Halloween offre une expérience en solo ou multijoueurs (1vs4). Dans la peau de Michael, les joueurs revêtent le masque, deviennent le Bogeyman et traquent les habitants innocents avec une obsession sans relâche. Grâce à une panoplie de compétences cauchemardesques, Michael tire profit des ombres et de la furtivité pour satisfaire sa soif de sang. Haddonfield ne cèdera pas sans se battre pour autant. Les habitants terrifiés appelleront les autorités locales et se défendront même s'ils sont menacés, encourageant Michael à éviter de se faire repérer. En tant que héros d'Haddonfield, c'est à vous de prévenir les habitants de la ville du mal en approche et de les aider à s'échapper avant de succomber à la poursuite sans relâche de Michael. Au cours de matchs multijoueurs 1v4 dynamiques et toujours différents, les joueurs héros doivent s'armer d'objets du quotidien, d'armes et de connaissances pour affronter un ennemi imprévisible et impossible à tuer. Convaincre les habitants de contacter la police entraînera des patrouilles du voisinage plus puissantes et minutieuses.
Halloween est un jeu développé par IllFonic et édité par IllFonic Publishing et le Co-Publisher: Gun Media. Il sera disponible en 2026 sur PC via Steam, Xbox Series et PlayStation 5.
