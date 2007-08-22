(Gamescom) Enshrouded se mouille la nuque (PC, PS5, Xbox Series)

Publié le Jeudi 21 août 2025 à 11:30:00 par Walid Hamadi

Une nage de géant pour le jeu vidéo

L’équipe de Keen a posé un nouveau jalon pour son jeu toujours pas sorti Enshrouded. Le RPG de survie avec une mécanique de craft. En ajoutant un nouvel élément, c’est une toute nouvelle dimension qu’il est possible d’explorer dans le monde d’Embervale. L’eau fait son apparition et c’est toute la physique du titre qui est rénovée.



Le studio indépendant a pris son temps pour rendre le liquide réaliste et restituer son impact sur le gameplay le plus fidèlement possible. Vous pourrez ainsi plonger dans les profondeurs cristallines qui vous entourent pour découvrir de nouveaux trésors, ennemis ou chemins pour arriver à votre destination. Traverser un cours d’eau vous ralentira, creuser des tranchées vous permettra de diriger le flux d’un bassin et vous pourrez arroser des cultures qui ont besoin de cette denrée pour pousser.



Lors de la démonstration qui nous a été faite, on nous a d’ailleurs confirmé que de nouvelles plantes et de nouveaux matériaux en lien avec l’eau pourraient bientôt voir le jour dans le jeu.



Et qui dit étendues d’eau dit bien entendu pêche ! Les joueurs pourront cafter une canne pour s’adonner à ce calme hobby et collectionner les espèces rares à nageoires ou aux futures espèces qui peupleront bientôt l’univers aquatique du jeu. En accès anticipé depuis plus d’un an et demi, la version finale d’Enshrouded devrait arriver à l’automne prochain.





