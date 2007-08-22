Dernières actus
(Gamescom) Pizza Bandit nous lai...
(Gamescom) Transport Fever 3 en ...
Cronos: The New Dawn - 9 minutes...
(Gamescom) Légendes Pokémon : ...
Publié le Jeudi 21 août 2025 à 11:30:00 par Walid Hamadi
(Gamescom) Enshrouded se mouille la nuque (PC, PS5, Xbox Series)
Une nage de géant pour le jeu vidéo
Le studio indépendant a pris son temps pour rendre le liquide réaliste et restituer son impact sur le gameplay le plus fidèlement possible. Vous pourrez ainsi plonger dans les profondeurs cristallines qui vous entourent pour découvrir de nouveaux trésors, ennemis ou chemins pour arriver à votre destination. Traverser un cours d’eau vous ralentira, creuser des tranchées vous permettra de diriger le flux d’un bassin et vous pourrez arroser des cultures qui ont besoin de cette denrée pour pousser.
Lors de la démonstration qui nous a été faite, on nous a d’ailleurs confirmé que de nouvelles plantes et de nouveaux matériaux en lien avec l’eau pourraient bientôt voir le jour dans le jeu.
Et qui dit étendues d’eau dit bien entendu pêche ! Les joueurs pourront cafter une canne pour s’adonner à ce calme hobby et collectionner les espèces rares à nageoires ou aux futures espèces qui peupleront bientôt l’univers aquatique du jeu. En accès anticipé depuis plus d’un an et demi, la version finale d’Enshrouded devrait arriver à l’automne prochain.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- (TEST) Donkey Kong Bananza par deadzern
- New Order : un nouvel album remasterisé par Cedric Gasperini
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par clayman00
- L'Edito du Dimanche par Azu
- L'Edito du Dimanche par streum13
- Top des ventes de jeux vidéo sur Steam par iactus
Articles préférés
- Comment activer les bonus Premier Bet et ne pas perdre d'argent
- Pili Pili, le p'tit jeu apéro des vacances
- Xbox Game Pass : les nouveautés de début Août
- Les 4 Fantastiques : Premier Pas, La critique du film
- SENUA’S SAGA: HELLBLADE II ENHANCED est disponible dès aujourd'hui
- Impact de la Ligue des champions de la CAF sur les championnats locaux
Dernières Vidéos
- Fellowship arrive en accès anticipé
- Hyper Light Breaker a une grosse mise à jour
- Genshin impact annonce son nouveau personnage
- Xbox annonce ses nouvelles consoles portables
- The Rogue Prince of Persia est désormais disponible
- TRIANGLE STRATEGY arrive sur PS5 et Xbox Series
Derniers Concours
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 23 : Battlefield 2042 Edition Ultimate (PS4, PS5)
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 22 : Spiderman intégrale 8 films (DVD)