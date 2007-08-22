(Gamescom) Pizza Bandit nous laisse sur notre faim (PC)

Publié le Jeudi 21 août 2025 à 11:15:00 par Walid Hamadi

Costaud mais lourdaud

On n’est pas trop contre les idées bien barrées à Gamalive, mais là on doit reconnaître que les Coréens nous laissent perplexes. Le studio indépendant Jofsoft Corporation s’est mis dans la tête qu’un mercenaire à la retraite tenant une pizzeria pouvait très bien gérer une invasion alien en même temps que son commerce de bouche.



C’est le pitch de Pizza Bandit. Un shooter survolté jouable en co-op jusqu’à 4 qui vous met la pression d’entrée de jeu. Le principe est simple : vous devez cuisiner et livrer des pizzas alors que vous vous faites attaquer par des vagues d’ennemis qui veulent votre peau pour on ne sait quelle raison, le tout dans un chrono très serré.



Les missions varient un peu selon la map, mais en gros, vous devrez récupérer une commande, aller chercher les ingrédients à droite à gauche, les préparer, les assembler, et les mettre en livraison.



La réalisation est compliquée : non content de vous mettre sous pression permanente avec un compte à rebours, Pizza Bandit vous harcèle en permanence avec des vagues de mobs très nombreux et des attaques pouvant empêcher votre progression sur la map. Il est difficile de survivre sans l’aide d’un allié au moins et en plus certains ingrédients vous demandent du temps pour les collecter. Par exemple il va vous falloir tuer des poulets pour les cuire, mais ces derniers ont parfois plus de PV que les aliens qui vous font face. Alors quand vous avez les deux à gérer en même temps.



Vous l’avez compris, ce jeu s’adresse à ceux qui ont un bon cardio. Et un bon score oculaire puisque nous n’avons pas pu jouer dans des conditions optimales : sur des PC portables, avec un réseau pas folichon, le jeu avait du mal à garder de la stabilité et un seuil de FPS acceptable. N’étant, de base, pas très joli ni lumineux, l’expérience ne fut pas des plus agréables.



Mais on ressent quand même le cœur et l’humour du développeur dans le résultat final. Si vous acceptez cette folie déjantée, vous serez-peut-être intéressés par Pizza Bandit dont l’early access débute le 25 août !