Publié le Jeudi 21 août 2025 à 11:00:00 par Walid Hamadi
(Gamescom) Transport Fever 3 en première classe (PC, PS5, Xbox Series)
La Suisse se coupe en quatre
Cela passe par l’exploitation d’une nouvelle ressource : la mer. Que ce soit le poisson, le sable ou le pétrole, les installations off-shore vous permettront de tout extraire pour alimenter les usines de transformation à terre. C’est le cœur du jeu Transport Fever : l’acheminement des matières premières aux endroits clés de votre map pour en faire des biens de consommations et ainsi développer le territoire comme tout bon capitaliste productiviste. Le rail, les routes, les voies maritimes et celles des airs, tous les chemins sont exploitables pour mener à bien vos livraisons. Et selon vos désirs, la map pourra vous faciliter ou vous compliquer la tâche. Chaque partie débute par la création d’un terrain généré de manière procédurale mais vous aurez le choix de le créer de A à Z selon votre imagination ou les données topographiques de votre région natale si vous le désirez. Selon vos choix, le jeu s’adaptera seul en articulant les industries qui s’implanteront de manière cohérante. Impossible de trouver une usine de pêche dans le désert par exemple. Des outils de création et de partage seront mis à disposition de tous les moddeurs qui font vivre le jeu à travers leur travail passionné.
Autre nouveauté très demandée : l’implémentation d’un cycle jour/nuit et d’une météo changeante qui n’est malheureusement que cosmétique pour l’instant mais qui pourrait avoir un réel impact par la suite. En attendant, le joueur aura déjà fort à gérer en répondant aux contrats qui lui seront proposés pour organiser le transport des ressources jusque chez le consommateur. Les villes et la vie de leurs habitants sont en effet simulées en permanence et chacun a pour objectif de se déplacer pour aller remplir son caddie régulièrement. A vous de leur permettre de le faire de la manière la plus rapide et efficace possible. Heureusement, de nombreux paramètres de difficulté pourront être réglés à tout moment si jamais vous trouvez la tâche trop ardue.
Dernier point : le jeu est techniquement bluffant. Détaillé au possible en zoomant au plus près des machines, les locomotives, camions, cargos et autres hélicoptères sont fidèlement reproduits et modélisés de manière réaliste dans un jeu qui se fidèle à l’évolution des technologies à travers tout le XXe siècle jusqu’à nos jours. Et quand on sait qu’il y a plus de 250 véhicules divers intégrés dans le jeu, on se représente la masse de travail fournie par la petite équipe de 25 personnes chez Urban Games. Pas étonnant que les mordus de modélisme prennent la licence en exemple.
Il n’y a plus qu’à attendre 2026 pour voir le résultat final, mais on nous a déjà présenté un jeu optimisé aux petits oignons, fourmillant de détails et en mouvement constant comme un petit pays qui tiendrait dans votre écran 27 pouces.
