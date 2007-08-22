Dernières actus
Publié le Jeudi 21 août 2025 à 09:45:00 par Anthony Razafinjatovo
Onimusha: Way of the Sword annoncé pour 2026
Le nouvel opus de la série Onimusha arrive !Une nouvelle bande-annonce spectaculaire d'Onimusha: Way of the Sword, développé et édité par Capcom, a été dévoilée. Elle nous montre un lieu inédit dans son univers dark fantasy.
Les images ont révélé de nouveaux ennemis monstrueux et un aperçu des mécanismes de combat. Le jeu se déroule à Kyoto, où un sinistre personnage nommé Dokyo s'efforce de créer de nouveaux Genma dans un laboratoire secret.
Préparez-vous pour une mêlée sanglante où le sabre est votre seule loi. Explorez le Kyoto de l'ère Edo, une capitale historique déformée par un sinistre miasme, où chaque recoin est rempli de mystère et de danger. Affrontez les Genma, des créatures démoniaques, dans une aventure dark fantasy épique. Vous incarnez un samouraï qui utilise le gantelet Oni, un artefact mystique qui lui confère le pouvoir de vaincre ces monstres. Au fil de combats brutaux, il cherche sa propre raison de se battre.
Préparez-vous à l'action ! Le jeu Onimusha: Way of the Sword sortira en 2026 sur PS5, Xbox Series X|S et Steam. Le titre sera entièrement doublé en plusieurs langues, y compris en français.
