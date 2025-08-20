Dernières actus
Publié le Jeudi 21 août 2025 à 09:00:00 par La rédaction
Gamescom 2025 : le Carnet de Bord, jour 2
Mercredi 20 aoûtLe dernier baroud d’honneur. Le trio infernal. Los Tres caballeros con grandes cojones. Les trois cavaliers de l’Apocalypse parce que le 4e est mort dans un accident de merguez. Les trois fléaux de la French Gaming Touch. J’ai cité Walid, Vincent et Cedric, sont retour à la Gamescom.
2025, l’année de tous les défis. De tous les dangers. Et d’un nouveau carnet de bord, donc…
Comme chaque année, tout ce qui est relaté ici est strictement… vrai.
7h30
Cedric réveille Walid… mais Vincent n’est pas dans sa chambre. « C’est un lève-tôt » explique Walid, il doit être en train de préparer le petit-déjeuner pour tout le monde.
7h50
Après avoir fouillé la maison, appelé en boucle sur son téléphone, Walid et Cedric ne trouvent toujours pas Vincent.
8h10
Il est l’heure de partir. Tant pis pour Vincent. Il va falloir faire sans.
8h11
Walid et Cedric découvrent Vincent, endormi, sous la voiture. « Ah oui, c’est vrai, on a oublié de le faire rentrer hier soir » se souvient Cedric. Tant pis, Vincent est poussé dans la voiture, encore somnolent, sans s’être changé ou avoir pris une douche.
8h15
« On a 20 min de route, la Gamescom ouvre à 9h, on est large » déclare Cedric en démarrant la voiture.
9h45
« Oui, bon, ben j’ai pas tourné là où il fallait, y’a des embouteillages et je sais pas pourquoi j’ai suivi la direction Berlin pendant 30 km » explique Cedric. « Mais c’est bon, on est arrivé, faites pas la gueule, on est large je vous dis ! ».
10h30
Après avoir fait un petit tour de l’ensemble des halls, les premiers rendez-vous commencent.
Sauf pour Vincent, dont le rendez-vous situé au hall 3 a été déplacé au hall 8, à l’autre bout de la Gamescom, et l’attachée de presse a oublié de le prévenir. Finalement, il le rate.
12h
Toute l’équipe se retrouve pour déjeuner au stand Dying Light The Beast. L’occasion de faire le point. Tous les rendez-vous se sont bien passés. Sauf le deuxième de Vincent, à 11h30, qui était au hall 6 mais qui a été déplacé au hall 2, et l’attachée de presse a oublié de le prévenir. Finalement, il l’a raté.
12h10
Une activité mailloche est proposée sur le stand et permet de gagner des t-shirts, casquettes ou même coupons pour des burgers. Cedric s’y essaie. En un coup, il démonte le mât, envoie la boule censée donner le score dans le plafond et blesse 3 personnes. Après réclamation, il repart avec 1 t-shirt, 2 casquettes, 2 masques et 6 bons pour des burgers et des boissons.
13h30
Le rendez-vous de Vincent, situé au hall 6, est déplacé au hall 2, mais l’attachée de presse a oublié de le prévenir. Finalement, il le rate.
15h
Vincent a enfin un vrai rendez-vous. Une Interview. Sauf qu’elle est en allemand. Mais l’attachée de presse a oublié de le prévenir. Il ne comprend rien, passe une demi-heure à sourire et quitte la pièce sans avoir posé une seule question.
17h
Cedric envoie Walid et Vincent assister à « une petite conférence de presse d’un petit studio indépendant, ça dure à peine 20 minutes, ça va être cool, pendant ce temps-là, je vais flâner un peu voir les copains et les copines attachés de presse ».
19h
Walid et Vincent sortent de la conférence de presse de l’éditeur sud-coréen Krafton, qui a duré deux heures.
19h10
Vincent sait où la voiture est garée sur l’immense parking de la Gamescom, pas de souci, il a un sens de l’orientation à toute épreuve.
19h12
Walid et Cedric, qui sont partis à l’opposé de Vincent, ont trouvé la voiture.
19h43
Vincent trouve enfin la voiture.
19h51
Walid et Vincent retiennent Cedric qui, furieux, est sorti de la voiture pour se battre avec le gardien du parking qui l’a insulté copieusement. Walid explique à Cedric que non, il lui a simplement dit de sortir sans badger, qu’il allait lui ouvrir la barrière. Faut dire, la langue allemande, c’est une invitation à envahir un pays.
20h
Arrivée à la soirée MSI. Il y a trop de monde. Demi-tour, non sans avoir chipé deux bières initialement destinées à quelqu’un d’autre.
20h30
Walid fait des pieds et des mains pour manger un « vrai Kebab turc-allemand, pour découvrir l’origine de ce plat d’outre-Rhin et prouver que le Kebab turc-allemand, c’est quand même la grande classe, c’est hyper bon, c’est indispensable au bien-être culinaire ».
21h30
Le Kébab était, il est vrai, délicieux. « Je vous l’avais dit ! Les turcs sont les meilleurs pour les Kébabs ! » » s’enorgueillit Walid. Vincent et Cedric n’osent pas lui dire que le Kébab était libanais.
22h45
Après s’être trompé trois fois de sortie, deux fois de direction et une fois de voiture, Cedric conduit l’équipe à bon port.
Walid et Cedric rentrent dans leur location Airbnb pour bosser un peu avant d’aller se coucher. Vincent reste 5 minutes dehors pour téléphoner à sa chérie.
