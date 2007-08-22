Dernières actus
Publié le Mercredi 20 août 2025 à 13:00:00 par Vincent Cordovado
(Gamescom) Resident Evil Requiem (PS5, Xbox Series, PC)
L'horreur est au bout du couloir
Disons le tout de go, cette démo ne nous a pas appris grand chose sur les évènements du prochain volet, faute de contextualisation. Nous étions aux commandes de Grace Ashcroft, la nouvelle héroîne de ce volet qui était en très très mauvaise posture. Du genre, qui implique de finir attachée sur une table, la tête en bas. Bref, ayant réussi à s'échapper, Grace devait se frayer un chemin dans ce qui semblait être un asile ou un hôpital. Après avoir constaté qu'il n'y avait pas âmes qui vivent dans ces lieux, nous étions bloquées par une porte ne pouvant être ouverte qu'en réactivant le courant à l'aide d'un fusible à trouver. Sans arme et possédant pour uniques objets, un briquet permettant d'obtenir un peu de lumière et une bouteille vide, nous n'avons pas tardé à faire une très vilaine rencontre avec une créature géante qui ne nous voulait pas du bien. Vous vous en doutez, à partir de là, il fallait donc réussir à ouvrir la porte en trouvant et remettant le fusible à sa place, tout en traversant les divers couloirs sans se faire dévorer par la grande bête. Et si, au départ, suffisamment de lieux étaient éclairées, permettant de repousser la créature, plus le temps passait et plus les lumières s'éteignaient, jusqu'à finir par devoir se la jouer en mode "infiltration", dans le noir total, pour ne pas se faire gauler. Malheureusement, je n'ai pas grand chose de plus à vous raconter vis-à-vis de cette courte session de jeu qui s'est terminé au moment où j'ai récupéré le fusible permettant d'ouvrir la porte.
Ce que je retiendrai, en premier lieu, c'est que graphiquement, c'est une petite tuerie. Testé sur PC avec une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5090, le résultat est bluffant. On est tout de suite plongé dans l'ambiance. Le RE Engine fait des merveilles et on a hâte de voir ce que cela donne sur du plus long terme. Pas d'arme, donc pas de possibilité de voir ce que ça donne en combat, ni même de savoir le dosage action pure/phase de cache-cache pour ce nouveau volet. mais pour autant, j'ai pris du plaisir pendant cette session de cache-cache. Le seul reproche que je pourrais lui faire, pour l'instant, c'est concernant la spatialisation du son qui est perfectible. Par moment, les cris de la bête semblaient venir du dessus, alors qu'elle étant pourtant dans le couloir d'en face. Ce n'est pas grand chose, mais c'est un peu con et ça a un peu cassé la tension. Chose également remarqué par Walid qui jouait à cette même démo sur un PC voisin.
Dans tous les cas, malgré ce petit bémol, cette petite mise en bouche m'a donné faim du prochain Resident Evil, et c'est bien le principal.
Je vous laisse avec le trailer d'annonce, à défaut d'avoir pu vous poster l'intégralité de ma session de jeu. Le Wifi teuton n'est pas optimal pour uploader une vidéo de 25 Go. Scheiß !
