Publié le Mercredi 20 août 2025 à 11:30:00 par Anthony Razafinjatovo
LEGO BATMAN : L’HÉRITAGE DU CHEVALIER NOIR est annoncé
Gotham à encore besoin de vous !Préparez-vous à endosser le costume du Chevalier Noir ! Warner Bros. Games, TT Games, DC et The LEGO Group sont fiers de présenter LEGO Batman : L'Héritage du Chevalier Noir, un jeu d'action-aventure inédit. Le jeu vous propose de devenir le héros de Gotham City, en s'appuyant sur l'héritage de Batman (films, séries, comics, jeux vidéo) et en le combinant à l'humour caractéristique des jeux LEGO de TT Games.
Ce titre est développé par TT Games, le studio à succès derrière LEGO Star Wars : La Saga Skywalker. Édité par Warner Bros. Games, il est attendu pour 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, Steam et Epic Games.
Vivez l'ascension du Chevalier Noir, de ses débuts d'apprenti dans la Ligue des Ombres à son rôle de protecteur de Gotham. Le jeu vous propose de fonder une nouvelle famille d'alliés avec des personnages comme Jim Gordon, Catwoman, Robin, Nightwing et Batgirl. Face à vous, une galerie d'ennemis mythiques : le Joker, le Pingouin, Mr. Freeze, Poison Ivy, Bane et bien d'autres.
Incarnez Batman grâce à un système de combat inédit, mélange de combos fluides, d'approche furtive et d'enquêtes. Explorez Gotham City en monde ouvert, à pied, en planant, ou au volant d'une collection de Batmobiles et de Batcycles, y compris le légendaire Tumbler. Utilisez votre grappin pour vous déplacer avec agilité tout en découvrant de nombreux défis, secrets et lieux emblématiques comme l'Asile d'Arkham et la Tour Wayne.
Alors, prêt à devenir le héros dont Gotham a besoin ?
Le jeu est déjà disponible sur les listes de souhaits de Steam et de l'Epic Games Store.
