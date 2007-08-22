- Jumpers, le nouveau film signé Pixar

Publié le Vendredi 21 novembre 2025 à 11:10:00 par Cedric Gasperini

Un film aux dents longues

Nouvelle production Pixar, Jumpers sortira au cinéma le 4 mars 2026. Le film est réalisé par Daniel Chong. Au niveau casting vocal original, on a du beau monde : Meryl Streep (la Reine des Insectes), Dave Franco (Titus), Kathy Najimy (Dr Sam), Eduardo Franco (Michel), Melissa Villaseñor (Ellen), Ego Nwodim (la Reine des Poissons), Vanessa Bayer (Diane), Sam Richardson (Conner), Aparna Nancherla (Nisha), Nichole Sakura (les Reines des Reptiles), Isiah Whitlock Jr. (le Roi des Oiseaux), Steve Purcell (le Roi des Amphibiens), Karen Huie (Grand-mère Tanaka) et Tom Law (Tom le lézard), aux côtés des membres déjà annoncés Piper Curda (Mabel), Bobby Moynihan (le Roi Georges) et Jon Hamm (le Maire Jerry)...Le film raconte l'histoire de Mabel, une jeune femme ardente défenseur des animaux et de la nature. Un jour, elle découvre qu'une nouvelle technologie existe et qu'elle permet de projeter sa conscience dans le corps de robots-animaux ultra réalistes. De quoi observer les animaux de plus près... mais aussi de comprendre leur langage.Elle va continuer de combattre pour les défendre, sous ce nouvel aspect... mais va rapidement être dépassée par les événements...Une bande-annonce a été publiée. On vous prévient de suite, elle ne nous a pas convaincue. On a eu Les Rebelles de la Forêt, ça nous suffisait.